Trumps handelsminister godkjent

President Donald Trump har dermed fått på plass enda en kandidat på sitt økonomipolitiske lag.

I et brudd med republikansk tradisjon sa Ross at Trump-administrasjonen vil jobbe raskt for å gjøre om den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA. Den omfattende avtalen med Canada og Mexico har løftet utenrikshandelen, men er upopulær blant arbeidere i Midtvesten som har mistet jobben.

Senatorer på begge sider av det politisk skillet holdt en mer avdempet tone i den fire timer lange høringen før Ross ble godkjent, en prosess som gikk langt roligere for seg enn høringene for andre Trump-kandidater.

Ross anslås å ha en formue på 2,9 milliarder dollar og har forretningsinteresser over store deler av kloden. Han har inngått en etikkavtale der han vil trekke sine investeringer ut av forvaltningsselskapet WL Ross & Co., som han grunnla i 2000.

