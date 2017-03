– Fillons kone blir også siktet

Det opplyser etterforskningskilder til nyhetsbyrået AFP.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siket for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt flere hundre tusen euro lønn til kona Penelope og til deres barn for arbeid de angivelig skulle ha utført for ham.

Men hva slags arbeid de har utført, er det ingen som kan vise til.

