Juncker tegner opp fem scenarioer for EU 

NTB har fått tilgang til et lekket utkast til Junckers såkalte hvitebok om Europas framtid. Der tegnes det opp fem ulike scenarioer for hvordan EU kan utvikle seg videre når Storbritannia går ut:

* "Fortsette som før": Det første scenarioet er at de 27 gjenværende medlemslandene holder kursen. Det krever at EU leverer bedre og minsker gapet til de fagre løftene som gis, advarer Juncker.

* "Det indre marked og ingenting annet": Her ser Juncker for seg at EU konsentrerer seg om det økonomiske samarbeidet og nedprioriterer fellesløsninger i saker som innvandring, sikkerhet og forsvar.

* "De som vil mer, gjør mer": EU fortsetter i ulike hastigheter, slik at grupper av medlemsland som ønsker å samarbeide mer på bestemte områder, får anledning til det.

* "Gjøre mindre mer effektivt": EU strammer inn og konsentrerer seg om et begrenset antall saker som blinkes ut som spesielt viktige.

* "Gjøre mye mer sammen": EU setter alle kluter til for en europeisk føderasjon.

Hviteboka skal legges fram onsdag ettermiddag. Junckers håp er at den skal inspirere medlemslandene til å sette i gang en bred diskusjon om hvor de vil etter brexit.

