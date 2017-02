Trump tok til orde for foreldreperm og kvinnehelse

Dette var et av poengene da presidenten i sin tale til Kongressen snakket om helsevesenet og tiltak for å støtte amerikanske familier. Dette var ett av flere punkter hvor han ba demokrater og republikanere jobbe sammen for de forbedringene han ønsker å oppnå.

– Min administrasjon vil jobbe med medlemmer fra begge partiene for å gjøre barneomsorg tilgjengelig og rimelig, bidra til å sørge for betalt familiepermisjon og investere i kvinnehelse, sa presidenten omtrent halvveis i den rundt én time lange talen.

Han fulgte opp med et ønske om tverrpolitisk samarbeid for å fremme rent vann og ren luft, gjenoppbygge forsvaret og infrastruktur.

– Ekte kjærlighet til folket krever at vi finner felles grunnlag og jobber for vårt felles beste og samarbeider på vegne av alle amerikanere som fortjener en bedre fremtid.

(©NTB)