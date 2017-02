Trump vil prioritere de best kvalifiserte innvandrerne

–Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål: å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.

Han sa USAs system med "ufaglært" lovlig innvandring ikke makter å beskytte arbeidere, og viste til systemer brukt i Canada og Australia.

–Det er et grunnprinsipp at de som ber om å få komme inn i et land bør kunne forsørge seg selv og familien. Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av.

Trump hevdet at et nytt og mer kvalifikasjonsbasert system vil ha flere fordeler for USA.

–Det vil spare oss for utallige dollar, øke arbeidernes lønninger og hjelpe familier som sliter med å komme seg inn i middelklassen, innvandrerfamilier inkludert, sa han.

