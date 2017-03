Tyrkisk avisredaktør sparket etter Erdogan-vrede

"Hovedkvarteret er ikke på stedet hvil", var tittelen på artikkelen som fikk Erdogan til å koke over. I artikkelen sto det blant annet at det i flere politiske sfærer var uttrykt bekymring over at hærsjefen og regjeringen sto hverandre for nær.

Hærens kilder prøvde for det meste å kvele påstandene.

Tirsdag benyttet Erdogan anledningen til å slakte artikkelen på en pressekonferanse, og han kalte påstandene "frekke og utilgivelige".

Hurriyet har selv ikke offentliggjort redaktørskiftet, men det har et par medarbeidere og andre tyrkiske medier.

Avisa har i flere år vært under stort press fra myndighetene på grunn av sin kritiske dekning av Erdogan og hans moderate islamistiske regjeringsparti (AKP), selv om de i det siste har tonet det ned.

Mer enn 140 journalister sitter fengslet i Tyrkia, blant annet den tyske reporteren Deniz Yucel.

