Tyske myndigheter gransker mulig hackerangrep

I 13-tiden onsdag mistet flere ansatte i det tyske parlamentet internett-tilgangen, ifølge Spiegel Online.

Nå forsøker tyske myndigheter å finne ut av om det var en teknisk feil, eller om nettverket ble utsatt for et hackerangrep, skriver avisa Die Welt.

I 2015 ble parlamentet utsatt for en serie hackerangrep som sikkerhetstjenesten anklager Russland for å stå bak. Angrepene ble utført av hackergruppen Sofacy, som tidligere har angrepet NATO-medlemmer og forhindret signalene til den franske TV-stasjonen TV5Monde.

I anledningen valget i september, har myndighetene gjentatte ganger varslet om at landet vil bli utsatt for cyberangrep. Tysklands statsminister Angela Merkel har også advart om hackerangrep fra Russland. Hun mener de er såpass vanlige at befolkningen må finne en måte å takle de på i hverdagen.

(©NTB)