Fransk favoritt legger fram valgprogram

Det skjer bare 52 dager før første valgrunde som avholdes 23. april

Sentrumskandidaten Macron har ifølge meningsmålinger størst sjanse til å bli landets nye president.

Men til nå har 39-åringen først og fremst sanket stemmer på alt han ikke er. Han tilhører verken høyre- eller venstresiden, har ikke et etablert parti og han er den eneste av de tre fremste kandidatene som ikke er anklaget for økonomisk svindel.

Men Macron er samtidig kjent for å være en iherdig EU-tilhenger, som vil hegne om liberale verdier og økonomisk frihandel. Den tidligere næringsministeren hoppet i august av sosialistregjeringen og dannet bevegelsen En Marche! (Fremad!)

Fillon i trøbbel

Når Macron torsdag legger fram sin politiske plattform, skjer det dagen etter at den konservative presidentkandidaten François Fillon kunngjorde at han ikke trekker seg selv om han er siktet for misbruk av offentlige midler.

Avgjørelsen har skapt splittelse på høyresiden og ikke minst i Fillons eget parti Republikanerne. I den venstreorienterte avisen Liberation blir Fillon anklaget for å undergrave rettsstaten, mens han selv hevder å ha blitt utsatt for en "politisk likvidering".

Før Fillon ble anklaget for å ha gitt fiktive jobber til sin kone og sine barn, slik at de kunne bli lønnet på statens regning, viste meningsmålingene har han kom til å slå høyrenasjonalisten Marine Le Pen med god margin. Nå er det imidlertid stadig flere velgere, både på venstre- og høyresiden som setter sin lit til Macron.

Le Pen vil etter alt å dømme være en av de to kandidatene som går videre fra første runde, men hun vil få langt større problemer med å vinne annen runde 7. mai.

Skaper håp

Macron ser ut til å gi velgerne noe de andre kandidatene sliter med: Håp. Håp om at han kan skape nye arbeidsplasser, få bukt med den høye arbeidsledigheten og bygge bruer mellom ulike etniske og religiøse grupper.

Men det er også de som er kritiske, ikke minst fordi han ennå ikke har lagt fram et valgprogram. Det har også gått rykter som hans personlige liv, som potensielt kan skade hans troverdighet. De går blant annet ut på at han er homofil. Det er også de som er skeptiske til hans ekteskap med Brigitte Trogneux fordi hun er 24 år eldre enn ham. I en ny bok avviser hun imidlertid at de to traff hverandre da hun var læreren hans på videregående, ifølge linternaute.com.

Valgkampteamet hans har hevdet at Macron er blitt utsatt for hacking, som skal stamme fra en PC i Ukraina. Den tidligere finansmannen har også slått tilbake spørsmål om hvem som finansierer valgkampen hans, ved å be alle bidragsytere om å stå fram med navn.

