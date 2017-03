Bombetrussel etter avlyst folkemøte i Tyskland

Rådhuset i den sørtyske byen ble evakuert da bombetrusselen ble ringt inn fredag morgen. Ifølge myndighetene nevnte innringeren det avlyste valgmøtet.

Tyrkiske myndigheter reagerer kraftig på at Tyskland har avlyst det planlagte møtet fredag for tilhengere av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Hvis dere vil samarbeide, må dere lære dere hvordan dere skal oppføre dere mot oss, sier Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

På valgmøtet i Gaggenau ville tyrkere bosatt i Tyskland bli oppfordret til å stemme ja til utvidet makt til Erdogan i folkeavstemningen neste måned.

Arrangørene, som er Erdogan-tilhengere, hadde invitert den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag til å delta på møtet.

– Det er uakseptabelt at tyske myndigheter, som stadig lekser opp for oss om menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet innenfor loven og ytringsfrihet, ikke tillater et organisert møte, sier Bozdag.

Det var torsdag at myndighetene i byen avlyste valgmøtet. Ifølge Gaggenau-ordfører Michael Pfeiffer, var det sikkerhetsvurderinger som lå bak avgjørelsen, og ikke politikk.

Saken kommer mindre enn to uker etter at Tyrkias statsminister Binali Yildirim deltok på et valgmøte i Oberhausen i Tyskland, noe som høstet kritikk fra enkelte tyske politikere.

Det planlagte møtet i Gaggenau ble også møtt med kritikk fra enkelte tyske politikere.

Det bor om lag 1,5 millioner tyrkere i Tyskland som kan avgi sin stemme i folkeavstemningen, som holdes 16. april.

