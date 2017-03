Fly evakuert etter trussel på Arlanda

– Det er et fly som ikke kan ta av. Vi fikk melding om dette like etter klokken 21.30, sier Sven-Erik Ohlsson i stockholmspolitiet til TT. Han vil ikke bekrefte opplysninger i avisen Aftonbladet om at det er snakk om en bombetrussel.

Heller ikke pressekontakt Ulrika Fager hos flyplassoperatøren Swedavia vil si hva slags trussel det dreier seg om, men sier selskapet følger politiets anvisninger.

– Det viktigste for oss som jobber på flyplassen, er at passasjerene blir godt ivaretatt, sier hun.

Politiets bombegruppe undersøker flyet, som tilhører Thai Airways og skulle til Phuket sør i Thailand.

(©NTB)