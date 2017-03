Irakiske styrker oppdaget IS-mediesenter

I et toetasjes villa med hage og uthus i et "bedre område" av Vest-Mosul har IS produsert kunngjøringer og gjennomført radiosendinger, ifølge irakiske styrker.

– Innbyggere i nabolaget fortalte oss at IS produserte reklame her, sier oberstløytnant Abdulamir al-Mohammedawi i de irakiske spesialstyrkene.

Boligen ble påtent av IS-krigerne da de flyktet fra området. Bortsett fra radioutstyr, PC-er, reklame og CD-er er alt totalskadd i brannen, ifølge styrkene, som har undersøkt huset.

Irakiske styrker startet offensiven mot IS i Vest-Mosul 19. februar, etter at de tok tilbake den østlige delen av byen. Styrkene rykker langsomt framover i gamlebyen der de trange gatene gjør operasjonen vanskelig og farlig.

(©NTB)