MI6 vil verve kinogjengere

Etterretningstjenesten, som ble verdenskjent takket være den oppdiktede agenten James Bond, eller agent 007, ønsker nå å verve flere kvinner og etniske minoriteter til tjenesten.

Det gjør de ved å vise kinogjengere en 30 minutter lang filmsnutt.

– Jeg vil at alle skal vite at dersom du har kompetansen vi er på jakt etter og deler våre verdier, så er det en framtid for deg i MI6, sa direktør Alex Younger fredag.

