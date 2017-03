Minst 57 militante drept i Somalia

Den flernasjonale styrken opplyser på Twitter at biler og utstyr også ble ødelagt i angrepet på leiren utenfor Afmadhov torsdag morgen. I tillegg ble «en stor mengde våpen» beslaglagt. Ifølge uttalelsen bidro kamphelikoptre med støtte i angrepet.

Med minst 57 drepte er torsdagens angrep ett av de dødeligste som er gjennomført av den multinasjonale styrken mot den militante gruppen som har koblinger til al-Qaida. Det kenyanske forsvaret sier i en separat melding at et ukjent antall ekstremister ble såret.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om skadde eller drepte blant Somalias eller unionens soldater.

Al-Shabaab har blitt satt tilbake i Somalia de siste årene og er under press fra angrep som det som ble gjennomført torsdag. Gruppen fortsetter å utføre dødbringende angrep i den somaliske hovedstaden Mogadishu. Gruppen er svært misfornøyd med at Mohamed Abdullahi nylig ble valgt til president i Somalia. Da han en kort periode var statsminister, ble ekstremistgruppen kastet ut av landet. Han har lovet å prioritere arbeidet for sikkerhet i det østafrikanske landet, som skal prøve å stable på beina den første fungerende sentralregjeringen på et kvart århundre.

