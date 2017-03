Dyrehage beskyldes for løgn om flodhestdød

Dyrehagen opplyste at flodhesten Gustavito var blitt angrepet og utsatt for omfattende vold, som førte til at den døde. Hendelsen vakte avsky helt opp i regjeringen.

Men nå viser obduksjonen at Gustavito ikke hadde noen stikkskader, og det blir stilt spørsmål ved dyrehagens versjon av hva som har skjedd. Mangler ved dyreholdet kan vise seg å være årsaken til at flodhesten døde.

Påtalemyndigheten sier at den konkrete dødsårsaken var en akutt blødning i lungene.

Kulturminister Silvia Elena Regalado sier at den konklusjonen ikke utelukker at Gustavito ble utsatt for et angrep. Samtidig forteller en fagforeningen at flodhesten var syk i to og en halv uke før den døde. De anklager myndighetene for ikke å ha fulgt opp saken skikkelig.

En miljøgruppe sier angrepet virker "utrolig" og sier regjeringen må be om unnskyldning for ikke å ha snakket sant. I tillegg krever gruppen at dyrehagen får mer ressurser til å ta seg av dyrene.

