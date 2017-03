Eide tror på fortsatte Kypros-samtaler

– Jeg har en sterk følelse av at viljen er til stede, men vi skal ikke underslå at dette trolig har vært den vanskeligste uken i løpet av prosessen, sa Eide etter et møte med den gresk-kypriotiske lederen Nikos Anastasiades.

De FN-støttede samtalene gikk i stå etter at det oppsto en krangel om gresk-kypriotiske skolers markering av årsdagen for en folkeavstemning i 1950 der Kypros gikk inn for en union med Hellas. Lederne for den tyrkiskkontrollerte nordlige delen av Kypros trakk seg fra samtalene i protest mot at den greske siden vedtok en lov om å markere årsdagen.

Tilliten har blitt brutt ned, og begge sider beskylder motparten for at prosessen har gått i stå.

– Akkurat nå er ikke tilliten på topp. Hvis vi ikke hjelper lederne med å komme videre, vil det bli vanskelig å bygge opp gjensidig tillit i de to samfunnene, sier den norske FN-utsendingen. Han skal lørdag besøke den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci i et forsøk på å få lederne på begge sider tilbake til forhandlingsbordet.

Kypros var en del av det britiske imperiet fra slutten av 1800-tallet til 1960. Den uoffisielle folkeavstemningen i 1950 ble holdt før landet ble uavhengig og hadde ingen juridisk kraft.

