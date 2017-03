FN-eksperter bekymret for falske nyheter

Ekspertene slår også alarm om offentlige autoriteter som rakker ned på mediene med betegnelser som "løgnere" og "opposisjon". I en felles uttalelse fredag, påpeker de myndighetenes plikt til å fremme ytringsfrihet og sier begrensninger bare kan innføres i tråd med folkeretten.

FNs spesialetterforsker for ytringsfrihet, Davis Kaye, sier falske nyheter har blitt et bekymringsfullt tema på verdensbasis. Han mener det er fare for at mottiltak kan føre til "sensur, undertrykking av kritiske tanker og andre metoder som er i strid med menneskerettslige bestemmelser".

Også regionale organisasjoner i Europa, Amerika og Afrika er med på erklæringen. De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan "øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta".

