Nytt juridisk tilbakeslag for Catalonia

Kjennelsen er et nytt tilbakeslag for separatistene i det velstående nordøstlige hjørnet i Spania. Regjeringen i Catalonia har forpliktet seg til å gjennomføre en folkeavstemning innen september, med eller uten velsignelse fra den spanske regjeringen i Madrid. Forrige måned avviste Spanias forfatningsdomstol en resolusjon fra Catalonia om en slik avstemning. Separatister har i en årrekke jobbet for å få de sentrale myndighetene til å tillate en avstemning lik den skottene holdt i 2014.

Den siste kjennelsen kommer fra et panel som kun har rådgivende myndighet, men som i praksis er en regional forfatningsdomstol. Selv om halvparten av medlemmene er utnevnt av separatistene, var avgjørelsen enstemmig.

Partier som motsetter seg løsrivelse hadde bedt panelet om en vurdering av det katalanske budsjettet, hvor det var satt av midler til folkeavstemningen. Uttalelsen er ikke bindende, så det er nå opp til regionforsamlingen om den aktuelle posten skal bli stående i budsjettet.

Tidligere har både forsøk på en formell folkeavstemning – og en symbolsk og ikke bindende avstemning – blitt stanset. I november 2014 ble det likevel holdt en avstemning der 80 prosent stemte for uavhengighet, men bare litt over en tredel av de stemmeberettigede deltok. Meningsmålinger viser at befolkningen er delt omtrent på midten i spørsmålet om uavhengighet.

