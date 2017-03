Uber kartla og unngikk kontrollører

Det hemmelige våpenet er en programsnutt som har fått navnet Greyball, skriver New York Times. Greyball ble brukt til å identifisere kontrollører som jobbet i hemmelighet for å samle bevis for at Uber brøt med det lokale drosjereglementet. Disse spanerne endte opp med en falsk versjon av den populære mobilappen, og når de bestilte turer, endte de med å bli avlyst. Samtidig brukte selskapet data fra den virkelige appen til å holde styr på hvor spanerne og kontrollørene befant seg.

Greyball ble avslørt av New York Times fredag i en historie der fire anonyme tidligere og nåværende Uber-ansatte er kilder. Funksjonen er en del av et større program som heter VTOS – en engelsk forkortelse for «brudd på tjenestevilkårene» – som Uber sier er innført for å beskytte tjenesten de leverer.

Programmet stanser forespørsler fra uærlige brukere som bryter våre vilkår, enten det er folk som er ute etter å skade sjåførene våre, konkurrenter som vil forstyrre driften eller motstandere som samarbeider med tjenestemenn for å lokke sjåfører i en felle, forklarer selskapet. Selv om Uber gradvis har blitt mer akseptert mange steder, bruker selskapet dette programmet i flere byer i USA og andre steder i verden.

Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet. Verken Aabø eller forbundet ville gå nærmere inn på jobben han hadde gjort for dem.

