Haaretz: Netanyahu planla fredsinitiativ

Ifølge avisen ble Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Isaac Herzog for seks måneder siden enige om en felles erklæring, som både skulle være starten på et regionalt fredsinitiativ og forankre en samlingsregjering i Israel. Erklæringen skulle legges fram på et toppmøte i Egypt sammen med Egypts president Abdel Fattah al-Sissi og muligens kong Abdullah av Jordan.

Dokumentet som inneholder erklæringen, viser ifølge Haaretz også en vilje til å inngå territorielle kompromisser i en fremtidig tostatsløsning med palestinerne, samt å tøyle byggeaktiviteten i de israelske bosetningene.

Noen uker etter at de to israelske politikerne i prinsippet var enige, skal Netanyahu ha fått kalde føtter i forbindelse med den politiske krisen rundt den ulovlige israelske utposten Amona. Kontakten mellom partene havnet i dødvanne og stoppet til slutt helt opp.

Statsministerens kontor sier i en uttalelse at beskrivelsen i Haaretz er falsk fra ende til annen, og at Amona ikke har noe med saken å gjøre. Statsministeren «er interessert i å fremme et regionalt initiativ. Den som gir dere denne informasjonen, kjenner ikke detaljene eller forfalsker dem», heter det videre.

Arbeiderparti-leder Herzogs kontor ønsker ikke å uttale seg om dokumentet avisen omtaler.

