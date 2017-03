Malaysia utviser Nord-Koreas ambassadør

– Ambassadøren er erklært persona non grata etter at Malaysia krevde, men ikke fikk, en beklagelse for hvordan Nord-Korea har angrepet etterforskningen, sier den malaysiske utenriksministeren, Anifah Haji Aman. Ambassadør Kang Chol møtte ikke opp da han ble kalt inn på teppet, og han er ventet å forlate Malaysia innen 48 timer, heter det uttalelsen. Det vil si at han må reise ut senest mandag klokken 18.

Nervegift

Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur, der noen smurte nervegiften VX i ansiktet hans. To kvinner er siktet for drapet. En nordkoreansk mann som også ble pågrepet, ble sluppet fri på grunn av manglende beviser og ble deretter utvist.

Drapet har ført til at forholdet mellom de to landene er svært anstrengt. utvisningen er «en av del av den malaysiske regjerings prosess for å vurdere forholdet» til Nord-Korea, skriver utenriksdepartementet og beskriver forholdet som usedvanlig vennlig. Malaysia opphevet nylig visumfritaket for de nordkoreanske borgerne som har mulighet til å reise til utlandet.

Antatt arving

Kim-regimets arvefiende Sør-Korea sier naboen i nord står bak drapet og sier Kim Jong-un hadde utstedt en stående ordre om å drepe halvbroren av frykt for at han kunne bli en utfordrer.

Kim Jong-nam var fram til rundt 2001 ansett som den trolige arvtakeren til diktator Kom Jong-il, som i sin tur arvet sin posisjon fra Kim Il-sung. Han falt etter hvert i unåde hos faren, og i stedet er det lillebroren som nå viderefører Kim-regimet. Familien har styrt Nord-Korea med jernhånd siden folkerepublikken ble grunnlagt i 1948.

(©NTB)