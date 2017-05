Macron øker ledelsen på ny meningsmåling

Motkandidaten fra ytre høyre, Marine Le Pen, får 38 prosent av stemmene på den siste målingen fra Elabe for BFM TV og L'Express, melder Reuters fredag. Dermed går Macron fram tre prosentpoeng siden forrige måling fra samme selskap tidligere i uka.

Målingen ble utført etter den TV-sendte debatten onsdag. Ifølge to andre meningsmålinger mente om lag to tredeler av franske velgere at Macron gjorde best figur i debatten.

