Fransk valgkampkommisjon gransker hacking

Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche! der store mengder materiale er spredt på internett. Kommisjonen vil ha et møte lørdag for å diskutere det som er skjedd. Natt til lørdag ber kommisjonen franske medier avstå fra å offentliggjøre innholdet i dokumentene og påpeker at deler av materialet er uekte.

Det er ukjent hvem som har stått bak hackingen.

Munnkurv

I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag. Rett før midnatt dukket materialet opp. Ifølge WikiLeaks er det flere titusener av eposter, foto og vedlegg datert fram til 24. april, i alt 9 gigabytes med informasjon. WikiLeaks opplyser at de ikke står bak hackingen, men at de vil gå gjennom deler av materialet.

–Bevegelsen En Marche! er blitt offer for en massiv og samordnet hacking i kveld, hvilket har ført til spredning av intern informasjon på sosiale medier, rakk Macrons valgapparat å skrive i en uttalelse før også de måtte avstå fra å si noe som kan påvirke valget dette siste døgnet.

Verken de franske myndighetene eller Macrons motkandidat Marine Le Pen har kunnet kommentere opplysningene om hackingen, siden det ikke er lov.

Sår tvil

Ifølge En Marche! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.

– Filene som sirkulerer ble ervervet for flere uker siden etter hacking av private og profesjonelle innbokser hos flere av bevegelsens medlemmer, sier heter det i en pressemeldingen.

Også presidentkandidaten i USA, Hillary Clinton ble utsatt for hacking og kommenterte at ekte dokumenter ble blandet med uekte da de ble lagt ut på nett. Før den franske valgkampen var det fryktet at noe lignende kunne skje, men inntil fredag var ingen andre tilfeller kjent.

Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade demokratiet, slik det var under valget i USA.

Leder ennå

De siste meningsmålingene viser at Macron den siste uka etter presidentdebatten og før valget har økt sin ledelse på Le Pen og ser ut til å vinne presidentvalget med klar margin.

Le Pen uttalte til pressen at hun fremdeles tror hun kan oppnå en overraskende seier, et utfall som vil kunne få svært mye å si for Frankrikes framtid i EU og Europas framtid generelt.

