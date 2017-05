Fransk valgkampkommisjon sier store mengder data er på avveie etter hacking

Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche!, der store mengder materiale er spredd på internett. Tidligere lørdag hadde de et møte for å diskutere det som hadde skjedd.

– Det ser ut til at det lekkede materialet kommer fra Macrons informasjonssystemer, samt epostkontoene til enkelte av hans valgkampsjefer, sier de, samtidig som de påpeker at materialet har blitt innhentet på ulovlig vis, og at falske nyheter mest sannsynlig er blandet inn i materialet.

Videre ber de både franske borgere og franske medier om å unnlate å spre informasjonen.

–Å spre slik informasjon, som har blitt skaffet på ulovlig vis og etter all sannsynlighet er blandet sammen med falsk informasjon, vil bli klassifisert som kriminelt, heter det i en uttalelse fra valgkommisjonen.

Det er ikke kjent hvem som har stått bak hackingen.

Munnkurv

I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag. Rett før midnatt dukket materialet opp.

Ifølge WikiLeaks er det flere titusener av eposter, foto og vedlegg datert fram til 24. april, i alt 9 gigabytes med informasjon. WikiLeaks opplyser at de ikke står bak hackingen, men at de vil gå gjennom deler av materialet.

– Bevegelsen En Marche! er blitt offer for en massiv og samordnet hacking i kveld, hvilket har ført til spredning av intern informasjon på sosiale medier, rakk Macrons valgapparat å skrive i en uttalelse før også de måtte avstå fra å si noe som kan påvirke valget dette siste døgnet.

Verken de franske myndighetene eller Macrons motkandidat Marine Le Pen har kunnet kommentere opplysningene om hackingen, siden det ikke er lov.

Valgkampkommisjonen etterlyser også gransking av tuklingspåstander fra valgkampfolkene til Le Pen, som hevder valglokaler flere steder i landet skal ha fått levert ødelagte stemmesedler for Nasjonal front-kandidaten.

Sår tvil

Ifølge En Marche! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.

– Filene som sirkulerer, ble ervervet for flere uker siden etter hacking av private og jobbrelaterte innbokser hos flere av bevegelsens medlemmer, heter det i pressemeldingen.

Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid. Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før har skjedd før et fransk valg, og at hensikten er å skade demokratiet, slik det skjedde under valget i USA.

Valget i gang

Stemmegivningen begynte allerede klokken 12 norsk tid lørdag i Frankrikes oversjøiske territorier, og aller først ut var velgerne i Saint-Pierre-et-Miquelon. Øygruppa sør for Newfoundland utenfor østkysten av Canada har om lag 6.000 innbyggere.

Velgere i franske territorier i Sør-Amerika og Karibia, deriblant Martinique og Fransk Polynesia, skal også avlegge sine stemmer lørdag. Valglokalene åpner søndag klokka 8 og stenger klokka 19 i mindre byer. I de større byene kan velgere avlegge sine stemmer fram til klokka 2.

De siste meningsmålingene viser at Macron den siste uka etter presidentdebatten og før valget har økt sin ledelse over Le Pen og ser ut til å vinne presidentvalget med klar margin.

Le Pen uttalte til pressen at hun fremdeles tror hun kan oppnå en overraskende seier, et utfall som vil kunne få svært mye å si for Frankrikes framtid i EU og Europas framtid generelt.

