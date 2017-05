SOHR: Fire drept etter Intensjonsavtale om sikre soner i Syria

Russland opplyser at intensjonsavtalen mellom de tre landene om å opprette fire sikre soner i Syria trådte i kraft ved midnatt natt til lørdag, men at partene har til 4. juni til å få på plass de endelige grensene for de sikre sonene.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har meldt om enkelte sammenstøt siden avtalen trådte i kraft.

Et av dem fant sted i det opprørskontrollerte området Kherbat Ghazalla i den sørlige Daraa-provinsen, der fire opprørere ble drept av det syriske regimet ifølge eksilgruppa. Det har også kommet inn enkelte meldinger om bombing nord i Homs og i Hama.

SOHR-leder Rami Abdulrahman sier imidlertid at antall sammenstøt var kraftig redusert i områdene som omfattes av avtalen.

Kan fornyes

Det russiske utenriksdepartementet la lørdag ut avtaleteksten. Der kommer det fram at avtalen partene undertegnet i Kasakhstans hovedstad Astana torsdag, legger opp til at de sikre sonene skal opprettholdes i minst seks måneder.

De fire sikre sonene ligger i det nordlige, sørlige og østlige Syria, blant annet i Idlib, deler av Homs, i sør og i opposisjonsenklaven Ghouta ved Damaskus.

Avtalen kan bli automatisk forlenget dersom alle de tre statene er enige om det.

Russland, Tyrkia og Iran står bak avtalen om å etablere sikre soner for sivile i det borgerkrigsherjede landet. Det syriske regimet støtter også avtalen, ifølge russiske myndigheter. Syria sier imidlertid de vil fortsette å krige mot "«terroristgrupper».

Opposisjonen har uttalt at den mangler legitimitet, og er kritiske til Irans rolle som garantimakt.

– Relativ ro

Syriske opposisjonsaktivister og statlige medier meldte om «relativ ro» i store deler av Syria lørdag formiddag.

Opposisjonsaktivister i sørlige, sentrale og nordlige deler av Syria opplyser overfor nyhetsbyrået AP at det er registrert sporadiske brudd på avtalen. De sier samtidig at situasjonen er mye bedre enn tidligere dager, ettersom det ikke er meldt om nye luftangrep.

Også regimekontrollerte medier meldte lørdag morgen om «relativ ro» i de aktuelle sonene.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået SANA gikk imidlertid det syriske regimet, med luftstøtte, til angrep på IS-stillinger i den østlige provinsen Deir al-Zor, som ikke er dekket av intensjonsavtalen.

(©NTB)