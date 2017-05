Mot historisk lav valgdeltakelse i Frankrike 

Det melder det franske innenriksdepartementet.

På samme tid under første valgomgang 23. april hadde 69,42 prosent av de stemmeberettigede avlagt stemme, mens den endelige valgdeltakelsen ble på 77,8 prosent. Det ser dermed ut til at antall hjemmesittere blir høyere enn for to uker siden, og deltakelsen blir trolig den svakeste på nesten 50 år.

På samme tid ved valget i 2012 var deltakelsen på 71,96 prosent. I 2007 hadde 75,11 prosent stemt på samme tidspunkt.

Ikke siden 1969 har valgdeltakelsen i andre runde vært lavere enn i første. Franskmenn er generelt ganske gode til å møte opp ved stemmeurnene, og valgdeltakelsen har ligget mellom 80 og 87 prosent ved alle presidentvalg siden 1974.

Lavere valgdeltakelse kan skyldes at flere av kandidatene som røk ut i første valgomgang ikke har gitt sine tilhengere et klart råd om hvem de bør stemme på i andre runde. Det er også knyttet spenning til hvor mange blanke stemmer som blir avgitt.

(©NTB)