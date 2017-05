Filippinenes narkokrig kraftig kritisert i FNs menneskerettighetsråd

Medlemslandene i FN blir hvert fjerde år ettergått i sømmene av Menneskerettighetsrådet (UNHRC). Tirsdag var turen kommet til Filippinene. Møtet i Genève endte med kraftig kritikk.

Canadas representant i rådet oppfordret Manila til «å sette en stopper for utenomrettslige henrettelser, ufrivillige forsvinninger, ulovlige arrestasjoner og pågripelser, tortur og sjikane».

Delegasjonene fra Australia, Brasil, Frankrike, Tyskland og Ghana, blant flere land, kom med lignende oppfordringer.

– Svært bekymret

– Australia er svært bekymret over stadige meldinger om utenomrettslige henrettelser i forbindelse med den såkalte krigen mot narkotika, sa en australsk diplomat, med henvisning til at mye tyder på at politiet står bak drapene.

Flere medlemsland oppfordret Dutertes regjering til å sette en stopper for volden og til å straffeforfølge dem som står bak. Tyskland oppfordret Manila til å la FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard slippe inn i landet.

Kina støttet på sin side Filippinene og omtalte narkotika som «menneskehetens fiende».

Benekter drapsbølge

Filippinene hadde sendt senator Alan Cayetano, majoritetsleder av andrekammeret i landets nasjonalforsamling, for å forsvare politikken. Cayetano fordømte det han kalte en kampanje for å sverte regjeringens innsats for å bekjempe narkotika.

– Det finnes ingen bølge av drap på Filippinene, sa han.

Duterte har selv tatt til orde for å ta livet av titusener av bakmenn og narkomane, og han har også skrytt av å ha utført drap selv.

