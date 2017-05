Hoppeslott løsnet fra bakken i Spania – seksåring døde

Regionmyndighetene i Catalonia opplyser at hendelsen fant sted søndag ved en restaurant i byen Caldes de Malavella, nordøst for Barcelona.

Ifølge medier har politietterforskere funnet at det oppblåsbare hoppeslottet kun var festet til bakken med to av seks plugger. Slottet steg opp i lufta over restauranten, før det landet rundt 40 meter unna. Ifølge tjenestemenn hadde ikke spisestedet tillatelse for slottet.

Tilstanden er fortsatt alvorlig for ett av de skadde barna. Fire andre får fortsatt behandling på sykehus, mens ett barn er skrevet ut.

Barna er mellom tre og elleve år gamle.

