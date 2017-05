Macron: Oppgaven er enorm

Titusenvis av jublende mennesker samlet seg søndag kveld på plassen foran Louvre-museet i sentrum av Paris for å hylle sin nyvalgte president, som flytter inn i Elyséepalasset 14. mai.

– Oppgaven som venter oss er enorm, og den oppgaven begynner i morgen, sa Macron til en jublende folkemasse utenfor det verdenskjente museet.

Han strakte også ut en hånd til alle som ikke stemte på ham.

– Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger. Men jeg skal i de neste fem årene gjøre alt for at det ikke skal være noen grunn for å stemme på de ekstreme, sa Macron.

Lav deltakelse

Emmanuel Macron (39) sikret en større seier enn det meningsmålingene tydet på, med en oppslutning på 66,06 prosent. Marine Le Pen fra Nasjonal front får 33,94 prosent av stemmene, ifølge tall fra det franske innenriksdepartementet.

Men det er skår i gleden. Valgdeltakelsen var på under 75 prosent, som er det laveste på 50 år. I tillegg har 12 prosent av dem som møtte opp avgitt blank eller ugyldig stemme. Dette er rekordhøyt, og understreker at mange nektet å velge mellom Macron og Le Pen selv om de møtte opp for å stemme.

Ydmyk

Blant annet derfor var det en meget ydmyk 39-åring som holdt sin første tale som nyvalgt president.

– I kveld begynner et nytt kapittel for Frankrike. Jeg håper det skal bli et som er fylt av håp. Vi skal skape en bedre framtid, sa Macron, som blir landets yngste president noensinne.

Like før hadde Le Pen ringt Macron og gratulert ham med seieren.

Macron lovet i talen å kjempe mot terrorisme, global oppvarming og for en bedre framtid for Frankrikes innbyggere.

–Jeg erkjenner at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen. Jeg vil tjene mitt land med ydmykhet for å bøte på dette og hindre den splittelsen som er så ødeleggende for landet, sa Macron.

Lunken støtte

Selv om Macron vinner en komfortabel seier, er presidentvalget i Frankrike det definitive gjennombruddet for ytre høyre i fransk politikk.

Marine Le Pen triumferte allerede 23. april da hun kvalifiserte seg for andre omgang, med over 21 prosent av stemmene. I søndagens valg stemte nærmere 10,6 millioner franskmenn på kandidaten fra ytre høyre fløy. En slik oppslutning har Nasjonal front aldri sett i et nasjonalt valg.

NUPI-forsker Pernille Rieker tror det vil bli utfordrende for Macron å lede Frankrike, som hun beskriver som et dypt splittet land.

– Frankrike er i krise økonomisk, sosialt og sikkerhetspolitisk. Han er avhengig av raske resultater. Og for å få til det, er han avhengig av en nasjonalforsamling som støtter opp om politikken hans, sier Rieker.

Valget til ny nasjonalforsamling holdes i juni og de fleste spår at Macron vil få en tøff oppgave med å sikre flertall for sin politiske bevegelse.

Økonomi i krise

Macron har store oppgaver å ta fatt på. For det første må han vise at han kan klare å samle Frankrike, som i dag politisk sett er delt mellom det liberale urbane og den konservative og mer populistiske landsbygda.

– Det har skjedd en liten revolusjon i Frankrike nå der man har fått en ny skillelinje mellom global og nasjonal i stedet for mellom høyre og venstre, sier Rieker.

Enda mer alvorlig er Frankrikes økonomi. Arbeidsledigheten er på 10 prosent, og det er store sosiale problemer i og utenfor mange byer. I tillegg er statsgjelden og budsjettunderskuddet rekordhøyt.

På toppen av dette må Macron vise at han kan beskytte sine innbyggere. Frankrike er det landet i Europa med flest terroraksjoner de siste årene, der 230 mennesker er blitt drept.