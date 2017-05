Putin vil jobbe med Macron mot terrorisme

I sin første uttalelse etter at det søndag var klart at Macron hadde vunnet presidentvalget i Frankrike, sender Putin en oppfordring til Macron om å «bygge bro over dype splittelser».

– Frankrikes innbyggere har gitt deg ansvaret å lede landet i en vanskelig periode for Europa og hele verden. Den økende trusselen om terror og voldelig ekstremisme følges av en eskalering av lokale konflikter og destabilisering av hele regioner, heter det i gratulasjonstelegrammet fra den russiske presidenten.

– Under slike forhold er det særlig viktig å overvinne gjensidig mistillit og gå sammen for å sikre internasjonal stabilitet og sikkerhet, heter det videre.

Macron har vært kritisk til Putin og støtter fortsatte sanksjoner mot Russland på grunn av Krim-annekteringen.

Under valgkampen ble flere russiske medier nektet adgang til Macrons arrangementer fordi falske historier om ham skal ha florert i russiske medier.

I tillegg skal hans bevegelse En Marche! (På vei!) ha blitt hacket av Pawn Storm, en gruppe som ifølge USA er støttet av den russiske staten.

