Svensk politi gjenopptar sak 20 år etter at fireåring ble funnet død

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

Svensk påtalemyndighet opplyste mandag at saken gjenopptas som følge av nye opplysninger som er kommet fram i mediene, samt det som omtales som hittil ukjente omstendigheter.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin to måneder etter han ble funnet. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes. Beslutningen om gjenopptakelse kommer ikke som noen overraskelse.

– Men det er et viktig første skritt mot å gi disse to brødrene en oppreisning for hva de har gjennomgått, sier Thomas Olsson.

Glade brødre

De to brødrene, som i dag er 23 og 25 år gamle, skal ha mottatt mandagens beskjed med glede. Det er ikke klart om de skal inn til avhør igjen.

– Hvem som skal avhøres igjen, kan jeg ikke svare på, sier statsadvokat Niclas Wargren.

Han antar at den nye etterforskningen kommer til å bli langvarig.

– Når vi nå gjenåpner dette, må vi se bredt på alt. Det innebærer et stort innlesingsarbeid for oss, som i prinsippet ikke kan noe om den gamle etterforskningen.

Funnet i siv

Ifølge Dagens Nyheter og SVT ble det gjennomført over 30 avhør med guttene etter at Kevin ble funnet død på en pall i et siv i innsjøen Glafsfjorden i Värmland. Politiet mistenkte først at han hadde druknet, men skader på guttens kropp viste senere at han hadde dødd av kvelning.

Politiet har beskrevet guttenes tilståelse som avgjørende, ettersom det ikke fantes teknisk bevis.

Ifølge deres advokat vil de kommentere saken når tiden er inne.

