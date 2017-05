Abbas: Trump kommer til Palestina snart

Abbas var i forrige uke i Washington der han møtte Trump i Det hvite hus. Nå sier Abbas at Trump trolig kommer på gjenvisitt, men dato for et eventuelt besøk er ikke kjent. Men ifølge ubekreftede meldinger er det snakk om et besøk i Betlehem 23. mai.

Trump skal på offisielt besøk til Israel 22. mai.

Abbas sier tirsdag at han gjerne møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu sammen med Trump.

(©NTB)