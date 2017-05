Guvernør i Jakarta dømt til to års fengsel for blasfemi

Guvernør Basuki Tjahaja Purnama ble arrestert i november etter at over 100.000 muslimer demonstrerte i Jakarta og krevde at han skulle pågripes og stilles til rette for blasfemi på grunn av kommentarer han hadde kommet med om Koranen. Tirsdag kom dommen, der dommer Dwiarso Budi Santiarto fant Purnama skyldig i å ha begått blasfemi og satte straffen til to års fengsel. Purnama sier han vil anke dommen.

Dommeren krevde også at Purnama umiddelbart settes i varetekt. Han har vært en fri mann fram til nå, og blant annet forsøkt å bli gjenvalgt til guvernør. Han tapte valget mot utfordreren, muslimske Anies Baswedan.

Dommerne framholdt tirsdag at rettssaken kun har dreid seg om kriminelle handlinger og at rettergangen ikke har vært politisk betinget.

Maksimumsstraffen for blasfemi i Indonesia er fem års fengsel.

