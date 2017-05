Kamper mellom syriske styrker og USA-støttede opprørere i grenseområde

Konfliktnivået i området har økt de siste dagene, og kampene skjedde ifølge regimestøttede syriske medier dagen etter at amerikanske, britiske og jordanske styrker «samlet seg» på jordansk side av grensen mellom Syria og Jordan.

Denne nyhetsmeldingen henviste etter alt å dømme til den årlige amerikansk-jordanske militærøvelsen kjent som «Eager Lion». Ifølge statlige jordanske medier deltar rundt 7.400 soldater fra over 20 land i øvelsen.

Syrias utenriksminister Walid al-Moallem advarte mandag Jordan mot å sende soldater til landet, samtidig som han la til at regimets neste steg mest sannsynlig blir å sikre grensa mot Irak.

Regimekontrollerte medier meldte samme dag at den syriske hæren og dens allierte har gjennomført første fase av en operasjon som tar sikte på å sikre den syrisk-irakiske grensa, etter at de har rykket fram om lag 45 kilometer og tatt kontroll over al-Sabe Biyar-området og to høyder.

Ifølge eksilgruppa SOHR skjedde flere sammenstøt i den sørlige utkanten av Homs-provinsen midt i Syria tirsdag, der regjeringsstyrkene har vært på offensiven i flere dager.

En talsmann for en opprørsfraksjon knyttet til Den frie syriske hær sier at det syriske regimet gjennomførte luftangrep mot hans gruppe uten at noen ble drept. Han anklagde samtidig regimet for å stikke kjepper i hjulene for deres kamp mot IS.

Ifølge ham skjedde kampene på en motorvei som går mellom Damaskus og Bagdad. Opprørerne skal ha svart med å slå til mot Khalkhala-flybasen og et regimekontrollert kraftverk i nærheten.

