Konfliktene i Syria og Mexico tok flest liv i 2016

Den London-baserte tenketanken International Institute for Strategic Studies presenterte tirsdag sin årlige oversikt over verdens væpnede konflikter. På lista over konflikter som tok flest liv i fjor ligger krigen i Syria øverst med 50.000 registrerte dødsfall, fulgt av bandekrigene i Mexico med 23.000 dødsfall.

– Dødstallet i Mexicos konflikt er gått forbi Afghanistan og Somalia, sier instituttets leder John Chipman.

Lite media

Rapporten påpeker at sammenlignet med konfliktene i Syria, Afghanistan og Somalia, får Mexicos massive problemer med organisert kriminalitet begrenset oppmerksomhet i internasjonale medier. Chipman sier situasjonen i Mexico er annerledes enn de andre konfliktene, fordi den har fravær av store styrker, tanks, artilleri og luftangrep. Nær sagt alle dødsfallene er resultat av hyppige kamper mellom små enheter.

Totalt ble det registrert 157.000 konfliktrelaterte dødsfall i fjor, ned fra 167.000 i 2015. Etter Syria og Mexico på lista følger konfliktene i Irak, Afghanistan, Jemen, Somalia, Sudan, Tyrkia, Sør-Sudan og Nigeria.

Tilspisset

Til tross for en nedgang i antall dødsfall, tilspisset konfliktsituasjonen i verden seg i fjor, ifølge rapporten, idet det var en økning i antall «fastlåste konflikter som potensielt kan blusse opp på kort varsel».

– Årets oversikt over væpnede konflikter viser hvordan konfliktenes karakter har endret seg. Vi ser at når internt fordrevne mennesker trekker inn i byene, følger konflikten med dem, sier Chipman.

(©NTB)