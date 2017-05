CNN: Stevning i FBIs Russland-etterforskning før Comey-oppsigelse

Kanalen fikk vite om stevningen til storjuryen bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey. Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, skriver CNN.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om at Flynn ikke skal ha fortalt visepresident Mike Pence sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington, noe som førte til at Pence uttalelser om saken ikke stemte med virkeligheten.

Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en betydelig utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland. Etterforskningen begynte i juni.

