Trump møter Russlands utenriksminister

Trump skal være vert for Lavrov etter utenriksministermøtet mellom russeren og hans motpart Rex Tillerson tidligere på dagen, bekrefter Det hvite hus.

Dette vil bli det høyest profilerte møtet mellom USA og Russland så langt i Trumps presidentperiode og et klart signal om at forholdet landene imellom er på bedringens vei, etter at Trump nylig karakteriserte det som på sitt laveste nivå noensinne. Etter at Tillerson møtte Lavrov i Moskva 12. april, oppsummerte Trump møtet slik: «Akkurat nå kommer vi ikke overens med Russland i det hele tatt».

Møtet kommer dagen etter at Trump sa opp FBI-sjef James Comey, som ledet etterforskningen av Trump-leirens forbindelser til Russland under valgkampen i fjor. De pågående FBI- og kongressetterforskningene av forholdet kommer trolig til å komme opp under samtalene, men øverst på agendaen står innsatsen for å få en slutt på krigen i Syria.

USAs utenriksminister Rex Tillerson diskuterte sist fredag mulige løsninger på konflikten i Syria med Lavrov på telefonen. I uttalelsen etterpå het det at Tillerson ser fram til flere møter med Lavrov. Samtalen mellom de to skjedde dagen etter at Russland, Iran og Tyrkia underskrev en avtale som innførte sikre soner i Syria fra og med midnatt natt til lørdag.

(©NTB)