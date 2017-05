 – Trump har ikke hastverk med å endre USAs klimapolitikk

– I USA er vi i ferd med å gjennomgå politikken for flere viktige temaer, deriblant hvordan Trump-administrasjonen vil tilnærme seg spørsmålet om klimaendringer, sa utenriksminister Rex Tillerson torsdag.

Han er vert for det pågående utenriksministermøtet i Arktisk råd, som for tiden pågår i Fairbanks i Alaska. Mange av delegatene på møtet kommer fra land der klimaendringene merkes svært godt.

– Vi anerkjenner at hver og en har viktige synspunkter, og dere skal vite at vi vil bruke god tid på å sette oss inn i sakene og forstå deres bekymringer, lovte han under en av sesjonene på møtet.

– Derfor kommer vi ikke til å forhaste oss med å komme fram til en beslutning, la han til.

Norge er medlem av Arktisk råd, og utenriksminister Børge Brende (H) er til stede i Fairbanks.

– Det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der. Alaska er viktig for USA, som på grunn av sine egeninteresser kommer til å være en viktig spiller, sa utenriksminister Børge Brende (H) til NTB i forkant av møtet.

Onsdag undertegnet medlemslandene i Arktisk råd, deriblant USA, en erklæring som anerkjenner Parisavtalens eksistens.

Under ministermøtet senere torsdag blir erklæringen behandlet på politisk nivå.

