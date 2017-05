Fungerende FBI-sjef lover å fortsette Russland-gransking

Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet. Der skulle etter planen James Comey ha møtt. Onsdag fikk han derimot sparken som leder av etaten.

Mange reagerte på at Comey måtte gå, midt under etterforskningen av hvorvidt president Trumps valgkamp hadde forbindelser til Russlands innblanding i valget. Under høringen uttalte McCabe at etterforskningen skal fortsette og at han vil holde Kongressen underrettet om ethvert forsøk som måtte komme på å utsette den.

