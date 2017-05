Klimaframgang i Arktisk råd

– Vi fikk til en klimatekst som var overraskende positiv og som omtaler Parisavtalen, som vi ikke var sikre på at amerikanerne ville gå med på, sier Sveriges ambassadør til Arktisk råd, Andrés Jato, til TT.

Erklæringen ble undertegnet torsdag morgen norsk tid i forbindelse med en middag der USAs utenriksminister Rex Tillerson var vertskap.

– De registrerer at Parisavtalen finnes, at den har trådt i kraft og at den skal implementeres, sier Jato.

Han påpeker at det ikke innebærer at USA har tatt stilling til det sentrale spørsmål om hvorvidt landet skal melde seg ut av klimaavtalen.

President Donald Trumps klare signaler om at han ikke ville legge vekt på verken klima- og miljøinnsats eller internasjonalt samarbeid for øvrig, har skapt bekymring for at Arktis og Arktisk råd nå vil bli nedprioritert av USA. Men det at Tillersons inviterte til møtet i Fairbanks skapte på forhånd optimisme.

– Det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der. Alaska er viktig for USA, som på grunn av sine egeninteresser kommer til å være en viktig spiller, sa utenriksminister Børge Brende (H) til NTB i forkant av møtet.

I løpet av møtets siste dag fredag skal ministrene også undertegne en avtale om å styrke forsvarssamarbeidet i Arktis.

Møtet markerer slutten på det amerikanske formannskapet, som Finland nå overtar.

(©NTB)