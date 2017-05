Norge og JOWST til Eurovision-finalen

Også Bulgaria, Hviterussland, Kroatia, Ungarn, Danmark, Israel, Romania, Nederland og Østerrike var blant de ti som ble ropt opp.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

– Sykeste jeg har følt

– Dette er det sykeste jeg noen gang har følt på kroppen, kommenterte Walmann via NRKs pressekontakt fra «green room» etter framføringen.

– Det gikk helt fantastisk bra. Alt stemte! sa Steen.

På forhånd var det knyttet stor spenning til LED-masken som er en del av showet. Den sviktet under begge prøvene onsdag, også den som dannet basis for fagjuryenes stemmer.

Klaget etter prøve onsdag

Norges delegasjon klaget og krevde å få en ny framføring, men det ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). EBU ba imidlertid juryene om å se bort fra at masken til JOWST ikke fungerte.

– Jeg så at kablene til maska var veldig godt markert i tydelige farger, og de var ekstra teipet. Så vi så at dette var det blitt jobbet med. De har virkelig sørget for at den skulle være i orden nå, sa Joakim With Steen etter siste generalprøve.

Finalen går av stabelen klokka 21 norsk tid lørdag. Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Italia og Portugal

Italia er den klare favoritten, ifølge spillselskapene. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Portugal seiler opp som den andre store favoritten. Det er Salvador Sobral som framfører «Amar Pelos Dois», men på grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

Det var Jamala som under konkurransen i Stockholm i fjor sørget for at Ukraina er årets arrangør. Ifølge hennes egen nettside skal hun framføre den nye låten «I Believe in U» som en del av finaleshowet lørdag.