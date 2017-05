Comey skal ha avvist å love lojalitet overfor Trump

De to spiste middag sammen en kveld i januar, sju dager etter at Trump ble innsatt som president. Under middagen snakket de om løst og fast, som valget og folkmengdene som møtte opp på Trumps valgarrangement. Etter hvert dreide Trump samtalen over i et nytt spor: Han ville vite om Comey vil love å være lojal, skriver The New York Times.

Avisen viser til to ikke navngitte personer nær Comey som sier de har fått gjenfortalt episoden av Comey selv.

Comey avviste Trumps henvendelse og sa han ikke kunne love noe sånt. I stedet sa Comey at han alltid vil være ærlig overfor Trump.

Avisens kilder opplyser at de var enige om å holde tett om denne historien mens Comey var FBI-sjef. Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders bestrider innholdet avisens artikkel.

Trump fortalte torsdag til NBC om den samme middagen, men innholdet var annerledes enn det kildene nær Comey nå har fortalt. Trump sier til NBC at det var Comey som ba om middagsmøtet, og at de ikke snakket om lojalitet.

Men beskrivelsene som The New York Times har gjengitt, er ikke ulik de som nyhetsbyrået AP fikk et døgn i forveien av Comeys langvarige venn Daniel Richman. Richman sa da til AP at Trump fjernet «noen som ikke var villig til å love fullstendig lojalitet overfor ham».

