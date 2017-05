Domstol opprettholder dom mot Costa Concordia-kaptein

Domstolen behandlet saken ferdig fredag.

Schettino selv var ikke til stede under rettsbehandlingen fredag. Han ønsket å holde seg unna rampelyset etter å ha blitt stemplet som «kaptein feiging» i italiensk presse.

Ifølge forsvarsadvokaten Saverio Senese har Schettino meldt seg for politiet ved fengselet Rebibbia i Roma.

32 mennesker mistet livet da cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio i Toscana 13. januar 2012.

Endelig dom

I februar 2015 ble Schettino dømt til 16 år og én måned i fengsel for uaktsomt drap. Han anket dommen, men denne ble forkastet av en ankedomstol i Firenze ett år senere.

Forsvarsadvokat Saverio Senese sier fredag at selv om dommen er endelig, så vil han se på muligheten å ta den videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi skal vente til vi har fått lest dommen, sier advokaten.

– Organisatoriske mangler

Forsvarerne har argumentert for at grunnstøtingen skyldtes organisatoriske mangler, som rederiet Costa Crociere, den indonesiske styrmannen og den italienske kystvakten bør dele ansvaret for.

De framholder også at det ikke var kollisjonen med de undersjøiske skjærene som var den direkte årsaken til at 32 personer mistet livet. I stedet knytter de dødsfallene til kaoset som brøt ut fordi skipet mistet motorkraften, og det mener de at kapteinen ikke kan klandres for.

Schettino anklages for å ha forlatt skipet før alle passasjerene var evakuert. Bruddet på gamle regelen om at kapteinen skal være den siste som forlater et synkende skip, er imidlertid kun bakgrunnen for ett år av fengselsdommen.

Det var 4.229 mennesker ombord i skipet, blant dem 3.200 turister, da grunnstøtingen skjedde bare noen få meter fra land.

