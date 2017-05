Trump: Ingen avtale mellom meg, mitt team og Russland

I et intervju med TV-kanalen NBC News sier Trump at han solgte en bygning til en russer for mange år siden og arrangerte Miss Universe i Moskva for flere år siden. Nå har han ingen forbindelser til Russland, sier han og legger til at han ikke har mottatt lån fra Russland eller har eiendom der.

– Jeg er ikke involvert i Russland. Ikke lån, ikke noe, sier han.

Intervjuet kommer få dager etter at Trump ga FBI-sjef James Comey sparken midt under byråets etterforskning av de påståtte forbindelsene mellom Trump-medarbeidere og Russlands innblanding i presidentvalget.

Trump legger til at russerne ikke påvirket stemmegivningen i USA, selv om folk ser ut til å tro det.

– Hvis Russland eller noen andre prøver å påvirke våre valg, synes jeg det er fryktelig, og jeg vil komme til bunns i det og sørge for at det aldri skjer, sier han, samme dag som han underskrev en presidentordre for å nedsette en kommisjon som skal granske nettopp påstandene om valgfusk.

(©NTB)