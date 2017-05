Trump advarer Comey mot å lekke til mediene

– James Comey bør håpe det ikke finnes opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen! skrev Trump på Twitter fredag.

Nøyaktig hva presidenten mener, er uklart. Nyhetsbyrået AFP skriver at Trump antyder at samtalene mellom ham og Comey faktisk kan ha blitt tatt opp.

I et TV-intervju torsdag fortalte Trump at han flere ganger spurte Comey om han selv ble etterforsket som ledd i FBIs Russland-gransking. Comey svarte angivelig at presidenten selv ikke var under etterforskning.

FBI jobber med å undersøke forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og myndighetene i Russland under valgkampen i USA i fjor.

