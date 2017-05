Ung palestiner skutt og drept under protester mot Israel på Vestbredden

Mannen, som var 20 år gammel, ble skutt fredag under protester som blir holdt hver uke ved landsbyen Nabi Saleh nord for Ramallah.

Han døde senere på sykehus, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Den israelske hæren opplyser at den er kjent med meldingen om at en person ble drept i en demonstrasjon, men den ikke kan bekrefte opplysningene.

En talskvinne for hæren sier at mange palestinere kastet stein mot israelske soldater, og at det ble skutt med skarpt som svar på en «umiddelbar fare».

263 palestinere og 41 israelere er drept siden det brøt ut en ny runde med uro på israelskokkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i oktober 2015. Ifølge israelske myndigheter ble de fleste palestinerne drept mens de var i ferd med å angripe israelere med kniver, skytevåpen eller biler. Enkelte er også drept i israelske flyangrep mot Gazastripen.

Personer fra seks andre land har også mistet livet i uroen.

