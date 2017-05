Britiske sykehus stort sett tilbake til normalen etter dataangrep

Totalt 48 av Storbritannias 248 offentlige helseforetak, som driver landets sykehus, ble rammet av dataangrepet, opplyste innenriksminister Amber Rudd lørdag.

Lørdag kveld var det kun seks av de rammede foretakene som fortsatt hadde problemer med datasystemene sine. Men ingen av akuttmottakene i Storbritannia har nå problemer, ifølge Rudd.

Angrepet som begynte fredag kveld, førte til at tusenvis av pasienter fikk behandlingen utsatt. Britiske sykehus måtte avvise pasienter, omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.

– 120 land rammet

Ifølge analytikeren Bogdan Botezatu i Bitdefender er over 170.000 datamaskiner i 120 land rammet av viruset, som går under navnet WannaCry. Viruset betegnes som såkalt utpressingsskadevare. Det holder maskinen eller filer som «gissel» og krever løsepenger for at datamaskinens eier igjen skal få tilgang.

Hvem som står bak angrepet, er ikke kjent. Men ifølge Botezatu i Bitdefender har personen eller personene bak så langt tjent om lag 200.000 norske kroner på angrepet.

– Uten sidestykke

I tillegg til det britiske helsevesenet er den spanske teleoperatøren Telefonica, den franske bilprodusenten Renault og Deutsche Bahn (DB) blant de rammede. Også Russlands innenriksdepartement ble angrepet, samt det USA-baserte transportfirmaet FedEx.

EUs byrå for politisamarbeid, Europol, sier lørdag at dataangrepet er uten sidestykke.

– Det vil være nødvendig med en komplisert internasjonal etterforskning for å finne ut hvem som står bak, heter det i en uttalelse fra byrået.

«Barnemat»

Viruset førte blant annet til at Renault måtte stanse produksjonen ved flere fabrikker. Men dataangrepet er «barnemat» sammenlignet med hva som kan komme i fremtiden, mener datasikkerhetseksperten Ori Eisen i det amerikanske sikkerhetsselskapet Trusona.

– Det er barnemat, det som skjedde. Dette er ikke alvorlige greier ennå. Hva hvis det samme skjedde med ti atomkraftverk, og de ønsker å stenge ned elektrisitetsnettet? Hva hvis dette skjedde med en demning eller en bro? sier Eisen.

– Det er ingen grense, i morgen kan det gjøres med 100 millioner datamaskiner, sier Eisen med henvisning til hvor mange datamaskiner som kan angripes.

