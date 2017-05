Lulas medarbeidere sier de sendte penger til valgkamper i andre land

Venezuela, El Salvador og Panama var mottakere av store summer, kommer det fram av et avhør som ble offentliggjort fredag.

Joao Santana, en tidligere kasserer for ekspresidentens parti, er satt i fengsel for delaktighet i Brasils omfattende korrupsjonssak som ble avslørt i «operasjon bilvask». Han og kona Monica Moura er begge dømt til åtte års fengsel, og det er videoopptaket av Mouras avhør som nå er offentliggjort av høyesterett.

Moura og Santana samarbeider med påtalemyndigheten for å få redusert straff.

– Kontanter fra Maduro

I opptaket sier hun at hun fikk flere millioner dollar under bordet blant annet fra entreprenørfirmaet Odebrecht for å hjelpe Hugo Chávez bli gjenvalgt som president i Venezuela. Hun skal også ha fått kontanter overlevert i en koffert direkte fra Nicolás Maduro, den gang visepresident, nå Venezuelas president. En dag fikk hun 800.000 dollar og en skuddsikker bil for hennes egen sikkerhet, som ifølge henne så ut som den tilhørte «en amerikansk rockestjerne».

Maduros regjering har ikke kommentert anklagene. Lulas advokater omtaler anklagelsene som falske.

Omfatter toppolitikere

Oljeselskapet Petrobras og entreprenørselskapet Odebrect står i sentrum i korrupsjonsskandalen. Odebrecht betalte rundt 3,3 milliarder dollar – nær 30 milliarder kroner – i bestikkelser over en periode på ni år, har selskapets tidligere sjef opplyst.

En rekke toppolitikere, både på venstre- og høyresiden, anklages for å ha gitt svært lønnsomme kontrakter til selskaper i bytte mot bestikkelser. Etterforskningen ble innledet for tre år siden, og mange politikere er allerede dømt.

