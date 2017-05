Pave Frans har erklært to hyrdebarn som helgener

Stedet er nå et valfartssted for pilegrimer, og lørdag hadde tusenvis av katolikker fra hele verden møtt fram for å få med seg begivenheten.

– Vi erklærer salige Francisco Marto og Jacinta Marto for helgener, sa paven foran den hvite kirken der de to søsknene er gravlagt. To store bilder av barna var hengt opp i bakgrunnen.

Kanoniseringen skjedde nøyaktig 100 år etter at sju år gamle Jacinta, hennes ni år gamle bror Francisco og deres kusine Lucia på ti år for første gang fortalte at de hadde sett jomfru Maria på stedet der helligdommen er bygd.

Det sies at Maria viste seg seks ganger mellom mai og oktober 1917 for de tre fattige små hyrdene. Hun skal også ha delt tre profetier med barna i en tid preget av brutalitetene under første verdenskrig.

Blant annet skal hun ha advart om en krig nummer to.

Francisco døde i 1919 og søsteren året etter som følge av influensaepidemien som herjet store deler av Europa i slutten av første verdenskrig.

Kusinen Lucia levde til 2005. Hun ble nonne og møtte i løpet av årene flere paver.

