SOHR: – USA-støttede styrker rykker fram mot Raqqa

SDF-styrker står nå om lag 4 kilometer nordøst for Raqqa, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) lørdag.

SDF-styrker er også i kamper med IS-krigere om lag 6 kilometer rett nord for byen. Også nordvest for byen har SDF lørdag gått til angrep på IS, ifølge SOHR. Her står SDFs styrker om lag 13 kilometer unna Raqqa.

SDF består av kurdisk milits samt arabiske krigere. Alliansen fikk under lørdagens angrep flystøtte fra den internasjonale koalisjonen mot IS, ifølge SOHR.

En av SDFs ledere sa fredag at et angrep på selve Raqqa vil begynne tidlig i sommer.

