EU: – Nord-Koreas rakettest truer freden

I en uttalelse fra en EU-talsmann heter det videre at «oppskytingen øker spenningen i regionen» i en tid der det er behov for det motsatte.

Ifølge sørkoreanske militærkilder fant søndagens oppskyting sted ved Kusong, nordvest for Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, like før klokken 5.30 lokal tid. Raketten tilbakela 700 til 800 kilometer og landet i Japanhavet etter 30 minutter i luften, noe som tyder på at prøveoppskytingen var vellykket, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Den amerikanske stillehavskommandoen opplyste søndag at den fortsatt undersøker hvilken type missil det er snakk om, men det skal ikke ha vært en langtrekkende rakett.

